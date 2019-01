PALERMO – Torna anche in Sicilia l’iniziativa “Giocattoli in MoVimento”, appuntamento organizzato dal Movimento 5 Stelle a livello nazionale che fa socializzare i più piccoli facendo loro comprendere l’importanza del riuso e della condivisione. Domenica 6 gennaio saranno allestiti anche in diverse piazze siciliane dei gazebo dove ogni bimbo potrà portare due o più giocattoli che non usa più per scambiarli con i giochi donati da altri bambini. L’iniziativa prevede anche lo scambio di libri, purché, così come i giocattoli, siano in buono stato di conservazione. I giocattoli e i libri che resteranno al termine dell’iniziativa, saranno devoluti ai reparti di pediatria degli ospedali di zona o alle case famiglia.

“Con Giocattoli in Movimento – spiegano i deputati Ars – le festività, troppo spesso sinonimo di consumo in eccesso, assumono un significato di sostenibilità, sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista umano. Aspettiamo grandi e piccini ai nostri gazebo di Giocattoli in Movimento per rendere la festa della Befana un momento di gioia per tutti”.

Ecco i dettagli di alcune delle piazze siciliane dove i deputati M5S Ars saranno presenti per l’iniziativa in programma in contemporanea domenica 6 gennaio 2019:

Palermo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 isola pedonale via Libertà angolo Piazza Castelnuovo

Bagheria ore 10.00 in corso Umberto;

Termini Imerese ore 10.00 in Piazza Duomo;

Trapani ore 18.00 in Piazza Saturno;

Alcamo (TP) ore 11.00 in Via G. Ferro 15;

Messina ore 10.00 e ore 15.00 in Piazza Cairoli;

Ragusa dalle ore 9.30 alle ore 12.30 in Piazza San Giovanni;

Scicli dalle ore 10.00 in via Nazionale 30;

Caltanissetta ore 11.00 in corso Vittorio Emanuele;

Gela (CL) dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ai Muretti di Macchitella;

San Cataldo (CL) ore 10.00 a Piazza Papa Giovanni XXIII;

Caltagirone (CT) dalle ore 10:30 alle 13:30 al Piazzale della Ex Pescheria;

Pedara (CT) dalle ore 10.30 alle ore 13.00 in Piazza Don Bosco;

Tremestieri Etneo e Canalicchio (CT) dalle ore 11.00 alle ore 13.00 al Parco Federico II di Svevia;

San Giovanni La Punta (CT) dalle ore ore 10.30 alle ore 13.00 in Piazza Lucia Mangano;