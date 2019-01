Mettersi a cercare per un bravo dentista è sempre stata un’impresa. Fino a un decennio fa, era molto utilizzato il metodo del passaparola, oppure le raccomandazioni del medico di famiglia o si ascoltavano anche i consigli degli amici più fidati.

Negli ultimi dieci anni, invece, grazie allo sviluppo della tecnologia e soprattutto delle reti sociali, è molto più semplice e realistico trovare un ottimo dentista nella propria città anche online: che sia sui motori di ricerca o su Facebook è indifferente. Ormai con qualche click, dal computer o dallo stesso smartphone grazie ai siti appositi ma soprattutto grazie alle recensioni online, è sempre più facile valutare da sé e scegliere di farsi curare i denti da qualcuno di competente e consigliato (anche se da sconosciuti). Forse proprio perché sono sconosciuti, le recensioni sono al novanta percento obiettive e affidabili. Al giorno d’oggi poi, la maggior parte degli studi dentistici possiede un proprio sito web , come nel caso dell’odontoiatra barese Vacca (http://dentistabari.org/), attraverso cui è possibile apprendere tutte le informazioni utili per prenotare una visita e i servizi e gli interventi che vengono effettuati.

Inoltre, potrebbe succedere di aver bisogno del dentista per un’urgenza, una carie profonda, difficoltà a masticare, dente spezzato, ascesso…e quindi di aver bisogno nell’immediato di qualcuno che possa fare una visita e curarci. Da sempre e nella maggior parte dei casi, i dentisti ricevono ad appuntamento ed in caso d’urgenza, se il proprio dentista è occupato e non può ricevere, è sempre bene sapere come muoversi online. In una decina di minuti, dopo una scrupolosa ricerca, si troverà sicuramente un dentista pronto a curare subito nella propria zona. Infatti, molti siti di catene di studi dentistici, si trovano online e sono localizzabili sulla mappa Google e forniscono tutte le informazioni necessarie per arrivarci.

Anche a livello economico, trovare il dentista online è un’ottima soluzione per spendere meno e soprattutto per non arrivare allo studio impreparati. Molti siti forniscono la possibilità di creare dei veri e propri preventivi per risolvere il problema. Ovviamente saranno preventivi approssimativi, perché ogni caso è diverso, ma sicuramente si avvicinano molto alla somma che si andrà effettivamente a spendere.

Inoltre, esistono dei pacchetti di benvenuto nello studio dentistico: il più comune è quello di una pulizia dei denti e visita generale gratuita o ad un prezzo modico, ad esempio 19 o 20 euro, per poi curare le eventuali carie in altre sedute, il tutto senza impegno. Molti siti di sconti online propongono questo genere di pacchetti per la prima visita dentistica in diversi studi della zona.

Riconoscere un bravo dentista

Come accennato in precedenza, riconoscere un bravo dentista online non è difficile perché il cliente ha un asso nella manica: le recensioni di altri clienti come lui.

Infatti, che sia un dentista online o una felpa, è sempre bene prima di effettuare l’acquisto leggere le esperienze degli altri utenti ed eventualmente lasciare il proprio commento e contribuire ad acquisti responsabili e veritieri.

Miglior dentista a Bari

Ad esempio, per capire come trovare il migliore dentista a Bari: come si fa?

Non è possibile esprimere un giudizio unico ed universale e quindi decretare il miglior dentista a Bari a seconda delle proprie opinioni perché non è una cosa fattibile. Innanzitutto perché ognuno di noi ha delle percezioni diverse rispetto a qualsiasi cosa e quindi non si può essere tutti d’accordo sulla stessa cosa: è pressoché impossibile. Una cosa che per una persona può andare bene o risultare perfetta per un’altra potrebbe essere inconcepibile e da scartare dopo la prima visita.

Per questo, per trovare il miglior dentista a Bari bisognerebbe affidarsi innanzitutto al proprio istinto. Se non ci si trova bene, poi, cambiare immediatamente e provare più studi medici. Se, poi, è possibile ascoltare i consigli e i giudizi di persone fidate: ben venga! Per quanto riguarda invece le opinioni che girano sul web invece bisogna fare attenzione. Per riconoscere un buon dentista online ci si può affidare ai diversi siti online nei quali i pazienti recensiscono i propri dottori. Leggendo questi tipi di commenti ci potrà fare un’idea generale ma ovviamente non bisogna farsi grandi aspettative perché potrebbero essere deluse. Come già detto prima, ognuno di noi è diverso e non si può fare affidamento al 100% su ciò che dice uno sconosciuto sul web.