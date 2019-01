ROMA- No alla revisione del processo per Marcello Dell’Utri. La quinta sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai difensori dell’ex senatore del Pdl, condannato in via definitiva a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, contro la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta che, nello scorso marzo, aveva respinto la richiesta di revisione.