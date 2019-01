CALTANISSETTA – Veicolo bloccato nei pressi di Scaringi, svincolo Ss640, circondato dai lampeggianti delle forze dell’ordine. Cosi si è concluso il lungo inseguimento, iniziato nella provincia di Enna, che aveva visto protagonisti in negativo 4 rumeni che sono stati denunciati per ricettazione. Un’operazione interforze in “divenire” alla quale hanno preso parte polizia e carabinieri. I militari dell’arma ad Enna, dopo la segnalazione di un furto intorno alle 23, (nel capoluogo ennese oltre una ventina di “colpi” nelle ultime settimane) avevano intercettato il veicolo (Audi A4) con i 4 criminali a bordo: al via un tallonamento automobilistico ad alta velocità. Malfattori abili nel dileguarsi e nota diramata alle forze dell’ordine per assicurare alla giustizia i fuggiaschi.

A Capodarso una pattuglia della Polizia è riuscita ad accodarsi ai malviventi: chilometri di adrenalina con rumeni lanciati a velocità folle nel tentativo di seminare la polizia. Il tallonamento ha avuto fine nella rotatoria dei pressi di Scaringi allorquando con abilità le forze dell’ordine sono riuscita a “bloccare” il bolide in fuga grazie al proficuo lavoro di direzione messo in atto dal dirigente della Polizia Stradale, il vice questore aggiunto Marcello Arcidiacono, e dall’ispettore Gaetano Trovato. I quattro equipaggi, due della polizia e due dei carabinieri, hanno poi provveduto ad ispezionare il veicolo: rinvenuta refurtiva ed attrezzi da scasso; i quattro giovanissimi pregiudicati romeni, provenienti dall’agrigentino, sono stati denunciati.