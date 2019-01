Ecco un’altra prova della “forza dell’amore”: le persone sposate camminano piu’ velocemente e hanno una maggiore forza di presa, due caratteristiche associate a un buono stato di salute, un minor rischio di morte e maggiori capacita’ fisiche. Lo rivela uno studio di Natasha Wood della prestigiosa University College London, pubblicato sulla rivista Plos One. Gia’ in passato altri studi hanno evidenziato il vantaggio del matrimonio, con i coniugi piu’ in salute rispetto a single e vedovi, in questo studio si e’ voluto vedere in particolare se lo stato di unione in matrimonio influisse anche sulle capacita’ fisiche. “il passo a cui andiamo quando camminiamo e’ una misura complessiva della nostra salute, che include aspetti quali equilibrio, agilita’ e velocita’, mentre la forza di presa con la mano e’ indicativa della forza della parte superiore del nostro corpo” – spiega Wood. Gli esperti hanno considerato due vasti campioni di individui over-50, dividendoli in base allo stato civile (sposati, vedovi/e, divorziati, mai sposati).

A parita’ di eta’ e altri fattori influenti, gli esperti hanno visto che un uomo sposato cammina a una velocita’ di 0,36 km/h (10 cm al secondo) maggiore rispetto a un individuo scapolo; una donna sposata cammina circa 7,62 cm al secondo di piu’ di una coetanea mai sposata. Poi ai partecipanti e’ stato chiesto di schiacciare uno strumento che serve per misurare la forza della mano. Anche in questo caso i ricercatori hanno visto che – a parita’ di altri fattori influenti quali eta’, sesso etc – uomini e donne senza consorte hanno una stretta di mano considerevolmente piu’ debole di coloro che sono sposati. I risultati potrebbero essere un effetto del fatto che coloro che sono piu’ in salute hanno maggiore facilita’ a trovare una persona con cui unirsi in matrimonio, sottolinea Wood.