SUTERA – Relatori di primo ordine per il convegno su “Il castello di Sutera sul monte San Paolino: studi per la sua riscoperta” in scena a Sutera in una sala del Museo Etnoantropologico di Piazza Carmine. Da un bel po’ di tempo si pensava ad un convegno sull’esistenza del vecchio castello di origine bizantina che poi è stato utilizzato nel medioevo come fortezza e come prigione. L’accelerata alla realizzazione del convegno in data 8 febbraio 2019 è stata data dal ritrovamento nel mese di Settembre 2018 di un blocco di pietra incisa con la Triplice Cinta dentro un ipogeo, conosciuto come “niviera”, all’interno del perimetro del castello.

“E’ un’occasione importante per Sutera di accendere i riflettori sull’antico castello; da recenti studi e recenti operazioni di scavo e pulizia si evince che i resti aspettano soltanto di essere riscoperti e riportati alla luce, magari con una campagna di scavi” dice il moderatore della serata Dott. Nino Pardi.

“Grande interesse si sta creando sul Monte San Paolino, luogo pieno di fascino naturalistico e religioso, anche dal punto di vista archeologico. Stiamo investendo energia e risorse per fare in modo che l’antico castello venga fuori” afferma il Sindaco Grizzanti.

Al convegno relazioneranno il Prof. Ferdinando MAURICI, Direttore del Museo Interdisciplinare di Terrasini; Dott. Lorenzo GUZZARDI, Direttore del Polo Regionale di Siracusa per i Siti Culturali – Galleria Regionale di Palazzo Bellomo; Arch. Daniela VULLO, Responsabile U.O.2 della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta; Dott. Filippo SCIARA, Officina di Studi Medievali di Palermo – Società Nissena di Storia Patria; Dott. Marco VATTANO, Rappresentante del gruppo di speleologi “Le Taddarite”, nonché Presidente della Federazione Speleologica Regionale Siciliana.

A seguire sarà inaugurata la teca contenente il blocco di pietra incisa raffigurante la Triplice Cinta.

I lavori del convegno Inizieranno alle 17.30, mentre l’inaugurazione è prevista per le 19.00.