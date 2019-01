CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. A seguito di numerosissime lamentele pervenutemi dai cittadini impossibilitati a votare i progetti inseriti nel bilancio partecipato, a causa del mal funzionamento della pagina del sito del Comune adibito al voto, e ad un vizio procedurale, in quanto oggi, ultimo giorno utile per votare, può farlo solo chi si è registrato entro le 24 h precedenti alla data di scadenza , chiedo che vengano verificati e risolti con urgenza i problemi legati al sito internet e che vengano prorogati i termini di scadenza stabiliti per la votazione, in modo tale da permettere a tutti i Cittadini che intendano farlo, di registrarsi e di votare.

La Segretaria del circolo Centro Storico del Pd di Caltanissetta, Federica Giorgio