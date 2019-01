CALTANISSETTA – “È facile fare il deputato nazionale e non capire, o peggio ancora, non ricordare che la Sicilia è una terra difficile in tutto, anche nelle cose normali”. A riferirlo è l’ on. Michele Mancuso del Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’Ars, in merito alla decisione del Libero Consorzio di Caltanissetta sulla chiusura delle utenze alle scuole.

“Io – continua il Parlamentare – non ho mai dubitato della buona volontà del

Governo Regionale e finalmente anche i più diffidenti devo prenderne atto. Ai Deputati nazionali dico di avere più a cuore le cose che dovete fare per il Sud. Al Libero Consorzio dico invece di pensare più con il cuore”.