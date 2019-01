PALERMO – “Cancelleri, invece di continuare con la demagogica campagna contro i vitalizi per distrarre i cittadini, farebbe bene a occuparsi dei 17 mila studenti del suo territorio che da lunedi’ non potranno entrare in 20 istituti superiori di Caltanissetta perche’ senza luce e riscaldamenti. Capisco che per i cinque stelle sia piu’ facile giocare, soprattutto quando sono in difficolta’, la carta dell’antipolitica per qualche like in piu’, ma in queste ore penso ci sia un problema piu’ urgente da risolvere e cioe’ far ripartire le lezioni regolarmente nelle scuole di Caltanissetta. Non credete? Con un piccolo ma non insignificante particolare: Cancelleri e i suoi compagni pentastellati sono al governo nazionale, detengono il potere, hanno ministri e sottosegretari siciliani, spetta a loro risolvere i problemi. Lo facciano e smettano di far finta che la politica non sia cosa loro. Altrimenti vadano a casa. E il like lo mettero’ io”. Cosi’ su Facebook il segretario regionale del Pd Sicilia, Davide Faraone, sul rischio riapertura per 20 istituti superiori della provincia di Caltanissetta a causa della disdetta delle utenze di luce e gas determinata dalle difficolta’ finanziarie del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.