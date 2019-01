CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Sembra inarrestabile l’onda di rivolta dei Sindaci di molti comuni e città italiane contro il decreto Salvini chiamato volgarmente decreto sicurezza. Sulla spinta del sindaco Orlando è incoraggiante assistere ad una nuova ventata di partecipazione e solidarietà che da Nord a Sud sembra diventare in queste ultime ore inarrestabile. “Adesso più che mai noi cittadini dobbiamo sostenere questo cambiamento e Caltanissetta Antirazzista seguirà con particolare entusiasmo questa fase di orgoglio nazionale. Basta con questo odio sociale, Basta con frasi “ Chi aiuta i clandestini odia gli italiani…..; è tempo di seguire attentamente le parole che il Ministro Salvini pronunciò nel maggio del 2016 quando esortava i sindaci della lega a disobbedire ad una legge dello Stato contro “i matrimoni gay” alias le unioni civili.

Adesso, da ministro dell’Interno, Salvini dice di non accettare che qualche sindaco metta in discussione un suo provvedimento, “una legge dello Stato”, e invita i prefetti delle varie città ad adoperarsi per dichiarare fuorilegge qualsiasi provvedimento contrario al decreto sicurezza e immigrazione. Il rischio, ora, è quello di uno scontro tra poteri.

“La buona politica è al servizio della pace” sono le parole di Papa Francesco, “La buona politica non alimenta paure….” Caltanissetta Antirazzista sta organizzando una manifestazione a sostegno dei sindaci della Provincia di Caltanissetta che si oppongono al decreto Salvini e si compiace della posizione politica del sindaco Ruvolo che ha subito accolto le parole del sindaco Orlando e del Sindaco di Sutera che insieme al Consiglio Comunale hanno già da tempo manifestato il proprio dissenso al Decreto Salvini.

Caltanissetta Antirazzista