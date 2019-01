CALTANISSETTA – Questa notte all’una la città di Caltanissetta ha perso una delle “colonne” e figura carismatica della Settimana Santa. Per i postumi, purtroppo letali di una caduta, è morto Angelo Fedina, presidente della categoria degli Autotrasportatori, proprietari della vara dell’Addolorata, e vicepresidente dell’associazione Giovedì Santo.

80 anni, compiuti a giugno, Angelo Fedina è stato punto di riferimento della Settimana Santa. Gioviale, carismatico, propositivo, innamorato della città, ha sempre privilegiato la via del dialogo e della condivisione. Roberto Morgana, presidente dell’associazione Giovedì Santo, profondamente addolorato e con la voce rotta dell’emozione, sottolinea: “Oggi ho perso un grande amico. Per tutti era un padre, un fratello, un saggio, un punto di riferimento. Non ci sono parole adatte per descrivere la persona ed il dolore causato dalla sua scomparsa. Per far capire come tenesse a tutti noi, ci teneva ogni 31 dicembre a fare gli auguri a tutti; ci trovavamo presso la sua azienda: panettone, spumanti, dolci e tutti stavamo insieme“.

L’intera redazione, con in testa l’editore Michele Spena, si stringe intorno alla famiglia e porge le condoglianze.