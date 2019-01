PALERMO – “Impressiona sentire dire a Pagano che al netto di Forza Italia, qualsiasi alleanza va bene, sia a destra che a sinistra. Peccato per lui che tutti invece vogliono essere nostri alleati e soprattutto, tutti sanno da quale pulpito viene la predica. Siamo certi di poter vincere insieme a quanti hanno a cuore le sorti future delle Amministrazioni Comunali. A riferirlo è l’on. Michele Mancuso, Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, in merito alle dichiarazioni del leghista Alessandro Pagano contro Forza Italia e il Presidente Miccichè.

“Che la Lega abbia interesse solo ad approfittare delle amministrative per portare voti ai candidati delle europee – rincara il Parlamentare – ormai lo hanno capito tutti, compresi i volti nuovi, che rendono felice l’ex forzista di San Cataldo – città peraltro che lo ha defenestrato alle ultime regionali e nazionali”.

“Noi – conclude Mancuso – siamo convinti che la nostra forza sia la gente, per la quale daremo un governo serio e rinnovato alle Città nissene. Poi dopo le elezioni ne riparliamo, se oltre alla questione immigrati la Lega avrà il buon senso di parlare di cose vere e interessanti per i Siciliani”.