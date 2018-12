Silvio Scichilone, neo Commissario Provinciale UDC, così commenta la sua nomina: “Ricevo con profonda soddisfazione questa nomina a Commissario Provinciale dell’UDC e non posso che ringraziare l’Onorevole Cesa e l’On. Terrana per la fiducia sia personale che politica.

Un sentito ringraziamento è doveroso e sentito per i tanti esponenti, Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali, Commissari Cittadini, che in questi anni hanno tenuto alto e in vita il nostro Partito, con spirito di sacrificio e di attaccamento ai valori fondanti dell’UDC.

Al contempo sono consapevole delle difficoltà che questo ruolo comporta in questa fase storica-politica, organizzare un partito moderato in un territorio bisognoso di risposte concrete ed urgenti sul piano occupazionale, sociale, di sicurezza, di infrastrutture, di servizi, di sviluppo non è certamente facile.

Il mio impegno sarà rivolto ad organizzare un Partito plurale, inclusivo, dinamico dove chiunque voglia impegnarsi al servizio della Collettività possa trovare la giusta valorizzazione, il confronto di idee e la dovuta organizzazione a supporto dell’azione politica.

Sarà necessario e fondamentale recuperare il rapporto con i tanti amici che negli anni hanno militato in questo storico Partito e che oggi per varie ragioni non hanno trovato più risposte adeguate alle loro aspettative politiche ma sarà altrettanto importante essere un Partito attrattivo per i tanti Giovani, Donne e Uomini, desiderosi di impegnarsi per la nostra provincia con una politica seria, appassionata, concreta e competente.

A breve saremo chiamati ad importanti appuntamenti elettorali nei Comuni di Gela, Caltanissetta, Mazzarino e San Cataldo, città che meritano particolare attenzione, dove l’UDC, seppur con tempi limitati, saprà esprimere una proposta chiara, adeguata alle necessità dei Cittadini, in grado di dare risposte ai tanti problemi che affliggono le nostre Città. Metteremo in campo una Classe Dirigente preparata, aperta, rappresentativa di tutte le classi sociali, con la voglia di impegnarsi al servizio dei Cittadini, attenta a tutte le istanze della società.

Nel più breve tempo possibile provvederò a nominare in ogni Comune della Provincia un Commissario locale e dotare la Struttura provinciale dei Responsabili d’area. Tutti insieme sono certo che riusciremo a dare il nostro contributo per affrontare al meglio le tante criticità presenti nel nostro territorio e soprattutto saper dare una prospettiva di crescita economica, sociale, culturale ai nostri Cittadini”.