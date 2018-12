CALTANISSETTA – Il Coordinatore Provinciale dell’UDC, Silvio Scichilone, dopo aver sentito il Coordinatore Politico Regionale, Decio Terrana, ha provveduto a nominare Alfredo Giuseppe Fiaccabrino Coordinatore Locale dell’UDC di Caltanissetta.

Conosciuto ed apprezzato professionista, con una notevole esperienza politica, già più volte Consigliere Comunale a Caltanissetta, ha ricoperto importanti cariche in seno all’Assise Civica.

Impegnato nel sociale, nell’Associazionismo, nel Sindacato, radicato nel contesto sociale nisseno, saprà certamente interpretare i principi ispiratori del Partito – nel rispetto della dignità della persona umana con le sue esigenze, i suoi bisogni, le sue necessità, non solo di ordine materiale ma morale, spirituale, religioso – mettendo al servizio dell’intera Città e dell’UDC la sua esperienza politica e professionale.

L’UDC a Caltanissetta, con la guida autorevole di Alfredo Fiaccabrino, intraprende un nuovo inizio, con amici antichi e giovani neofiti, dialogante con i Cittadini, interprete e consapevole delle difficoltà che Caltanissetta vive, in grado di creare un Partito democratico, popolare, d’ispirazione cristiana, con il Cittadino al centro dell’azione politica, così da poter essere un punto di riferimento importante per tutta quell’area moderata che oggi non si riconosce in quella politica superficiale, priva di qualsiasi contenuto, piena di estremismi

Il Coordinatore Provinciale presenterà – in una conferenza stampa – Alfredo Fiaccabrino, nuovo Coordinatore Cittadino, Venerdì 21 dicembre alle ore 10 a Palazzo del Carmine, sala antistante Aula Consiliare.