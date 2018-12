In Terza categoria rallenta la Don Bosco Mussomeli alla quale il Bompietro ha imposto il pari. Per i manfredonici ha realizzato il gol del pari Belfiore. In ogni caso, la Don Bosco ha mantenuto la testa della classifica. Per il resto, gran bella affermazione per i sancataldesi dell’Acor che hanno battuto 3-1 l’Atletico Villalba (in gol con Saia) con reti di Treville e Amico. Vittoria casalinga anche per il Marco Pantani Villarosa 3-1 sulla Polisportiva Buterese alla quale non è bastata la rete di Caltavituro. Infine, nella giornata in cui ha riposato la Sicilianamente Montedoro, la Nuova Petiliana Delia ha perso 0-1 in casa contro l’Atletico Caterinese in gol con Gianluca Natale. In classifica Don Bosco Mussomeli primo con 13 punti, Atletico Caterinese secondo con 9 punti ma una partita in meno, mentre il Bompietro è a 8, Nuova Petiliana ed Acor San Cataldo a 6, Marco Pantani Villarosa a quota 5, Atletico Villalba con 4 punti, Buterese e Sicilianamente con 3 punti.