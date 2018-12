CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. E’ grottesco quello a cui stiamo assistendo in vista delle prossime amministrative a Caltanissetta.

Ci riferiamo all’evidente sfaldamento delle componenti della Giunta Ruvolo che per la smania di procurarsi un orizzonte politico si rincorrono nella composizioni di nuovi contenitori movimentistici che di fatto certificano il fallimento di quell’alleanza per la città che ha procurato con i suoi protagonisti solo evidenti danni alla Città. Come gli illusionisti che tirano fuori dal cilindro il coniglio così i Ruvoliani, con la consueta coerenza illusoria, cercano di mistificare la realtà: Abbiamo il vice Sindaco Felice Dierna con il suo movimento “Idea Caltanissetta”, movimento attiguo all’Assessore Regionale della Giunta Musumeci La Galla, poi l’Assessore Tumminelli con il novello “Obiettivo Comune per Caltanissetta” esterna la sua diversità dal Polo Civico e dai suoi Assessori. Quest’ultimi, poi, in una sorta di rappresentazione dell’assurdo galleggiano aspettando il signor Godot che lì salvi da una barca che affonda.

In una babele di versi e versioni, i sei componenti della Giunta Ruvolo sembra che attendino di sapere: e il sindaco Ruvolo “come fa”? Non c’è nessuno che lo sa!! Richiamando alla memoria un celebre canzoncina, ci sarebbe da dire: però quand’è tranquillo come fa ‘sto coccodrillo?… Si arrabbia ma non strilla, sorseggia camomilla e mezzo addormentato se ne andrà…

Ma un interrogativo da girare direttamente a costoro risulterebbe pertinente: non sarebbe coerente e doveroso, viste le aspettative ed i risultati conseguiti che, a cominciare dal Sindaco Ruvolo con i suoi attuali Assessori e Consiglieri comunali che li sostengono, si ricandidassero tutti insieme? Certo, occorrerebbe formare una nuova alleanza e noi potremmo suggerirne anche il nome: “Colpo di Grazia per Caltanissetta”. Potremmo assistere nel corso della campagna elettorale ad un gioco delle parti interessante: come nel dramma pirandelliano un capocomico si decide di utilizzare i sei personaggi sulla scena che rappresenteranno, di persona, il loro dramma. Una bocciatura sonora da parte dei nisseni.

VINCENZO MATTINA, CLAUDIO TERRANA