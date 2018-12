“Il ministro dell’Istruzione Bussetti ha messo a disposizione 20 mln di euro per situazioni di eventuali inagibilità per permettere la riapertura normale dell’anno scolastico, qualora venissero riscontrate delle problematiche nelle scuole del territorio”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini al termine del vertice alla Prefettura di Catania sugli effetti del terremoto che ha colpito la zona nei giorni scorsi. Sul tema della messa in sicurezza degli edifici scolastici Salvini ha anche ricordato che Bussetti “ha reperito in questi mesi di attività di governo 7 miliardi di euro non utilizzati per la messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole: la metà è già stata sbloccata ed è spendibile, 3,5 mld di euro. Avendo inserito in manovra l’innalzamento della soglia da 40 a 200mila euro per poter fare in affidamento diretto tante gare d’appalto, per tanti sindaci e amministratori locali significa meno burocrazia e tempo da perdere. Conto che questi 7 miliardi per rimettere in sesto le scuole possano essere spesi nel più breve tempo possibile, la metà è già disponibile”, ha concluso il titolare del Viminale.

“Tutti i circa 400 sfollati” per il terremoto che ha colpito la zona di Catania “hanno e avranno garantito in istituti pubblici o privati un tetto: le 1800 verifiche di stabilità richieste coinvolgeranno il lavoro di tante persone, ma vedremo di essere assolutamente rapidi, così come il Consiglio dei Ministri è stato rapidamente convocato per lo stato d’emergenza”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini nella conferenza stampa alla Prefettura a Catania al termine del vertice sul terremoto che ha colpito la zona nei giorni scorsi. Nella zona, ha ricordato Salvini, sono al lavoro “365 vigili del fuoco, non solo dalla Sicilia ma anche da Calabria, Basilicata, Campania e Toscana: stanno garantendo con 121 mezzi operatività h24 sul territorio”.