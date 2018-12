PALERMO – L’elezione e’ legittima. Lo ha spiegato il senatore renziano Davide FARAONE, proclamato segretario del Partito democratico in Sicilia, dopo il ritiro di Teresa Piccione, alla sua prima uscita ufficiale, a Palermo, dove simbolicamente ha riaperto la sede del partito di via Bentivegna, chiusa da mesi. “La Commissione si e’ gia’ pronunciata sull’unico candidato rimasto in campo – ha sottolineato FARAONE -. Poi si fara’ un’assemblea in cui si proclamera’ il segretario”. “E’ quanto prevede lo Statuto – ha aggiunto -. Si e’ sempre fatto cosi’. Se si guardano le elezioni del passato, si e’ proceduto allo stesso modo”.