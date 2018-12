PALERMO – “Stiamo assistendo a una vera e propria guerra all’interno della maggioranza. E il Presidente Musumeci continua a essere il grande assente. E’ arrivato il momento di serrare i ranghi dei suoi, altrimenti la Sicilia andrà a sbattere”. E’ il monito del leader del M5S in Sicilia Giancarlo Cancelleri, nel corso di una diretta Facebook del movimento sulle variazioni di bilancio. “C’è un clima pessimo all’interno della maggioranza e ne abbiamo avuto conferma con quante accade nelle Commissioni – dice Cancelleri – Il clima non è disteso. E tutto questo non può portare a una buona norma di variazione di bilancio. E questo si ripercuoterà anche in aula- Porterà una guerra fra bande in maggioranza. Noi dell’opposizione siamo gli unici a portare proposte”. E conclude: “In tutta questa situazione, anche di grave impasse nel Parlamento, il grande assente è sempre Musumeci. Qui si rischia di andare a sbattere, e non possiamo permettercelo”.