In Serie D la 14^ giornata ha visto il Gela reagire con grande orgoglio al cospetto del Marsala al quale ha imposto un pari in rimonta davvero spettacolare. La formazione gelese, che venerdì scorso ha visto il tecnico Karel Zeman dimettersi, ha imposto il pari ad un Marsala che, pure, era riuscito a portarsi sullo 0-2. Era stato prima Manfrè, poco prima la mezzora del primo tempo, a realizzare la rete del vantaggio lillibetano, dopo di che nella ripresa al 79’ Galfano aveva raddoppiato. A quel punto, nessuno avrebbe scommesso un solo centesimo sul Gela, e invece il gran cuore della squadra gelese ha fatto il miracolo rimontando due gol nel giro di appena un minuto prima con una punizione di Ragosta e poi con un gran colpo di testa di Sowe. Un pari che ha certamente inorgoglito i giocatori, il tecnico e la dirigenza di un Gela che, nonostante le difficoltà con le quali deve fare attualmente i conti, continua comunque ad esprimere un orgoglio e un cuore immensi. Con il punto conquistato contro il Marsala, il Gela di Mirko Fausciana è ora sesto con 22 punti. Ha invece perso 2-0 la Sancataldese sul campo del Troina. In terra ennese la Sancataldese era andata per trovare punti pesanti per la sua classifica e invece vi ha trovato la sconfitta con il Troina che l’ha agganciato in classifica a quota 18.

SERIE D GIRONE I – 14^ Giornata

Castrovillari – Città di Acireale 1-1

Città di Gela – Marsala Calcio 2-2

Città di Messina – Turris 1-0

Igea Virtus Barcellona – Locri 1-1

Nocerina – Messina 0-1

Palmese – Cittanovese 1-3

Portici – Bari 0-3

Roccella – Rotonda 1-0

Troina – Sancataldese 2-0

Classifica

Bari 36

Turris 27^

Marsala Calcio 23

Nocerina 22

Palmese 22

Città di Gela 21

Cittanovese 20

Portici 18

Sancataldese 18

Locri 18

Castrovillari 18*

Troina 18

Città di Acireale 16

Roccella 16

Città di Messina 16

Messina 12*

Igea Virtus Barcellona 10

Rotonda 6

*Una partita in meno

^Due punti di penalizzazione