SAN CATALDO. Oggi pomeriggio in Chiesa Madre s’è svolta la Celebrazione Eucaristica di ringraziamento nel VII anniversario della promulgazione del Documento Pontificio sulle virtù eroiche della Venerabile Serva di Dio, Marianna Amico Roxas, laica consacrata, nata a San Cataldo (CL), 21 dicembre 1883 e morta santamente il 24 giugno1947. Mariannina è stata la Fondatrice della Compagnia di Sant’Orsola (che era già stata istituita a Palermo nel 1912) a San Cataldo (CL), Catania, Piazza Armerina e Caltagirone, in ossequio al carisma di sant’Angela Merici. Il processo di beatificazione e canonizzazione, ha avuto iniziò il 14 dicembre 1988. La fase diocesana del processo è stata chiusa a Caltanissetta nel 1991; mentre la “Positivo super virtutibus” è stata completata nel 1999. Il processo di beatificazione e canonizzazione è in itinere in Vaticano presso la Congregazione per le Cause dei Santi della Curia romana. Il 19 dicembre 2011 il Santo Padre Benedetto XVI ha emanato il decreto sulle eroicità delle virtù della serva di Dio Marianna Amico Roxas, dichiarandola venerabile. Il corpo di Marianna Amico Roxas è custodito all’interno del Chiesa Madre di San Cataldo ed è meta di pellegrinaggio e preghiere (nella foto sotto).