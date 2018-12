In Prima categoria nel girone G vola decisamente la Master Pro San Cataldo. La squadra di Aldo Cammarata, con un gol di Facciponte, ha battuto il Branciforti e approfittando del pari del Cusn con l’Empedoclina, s’è portata da sola in testa alla classifica con 25 punti. Ha invece sfiorato l’impresa il Cusn Caltanissetta che ha fermato sul pari 1-1 l’Empedoclina. I nisseni erano passati in vantaggio con Ventura, ma ad un quarto d’ora dal termine della partita l’Empedoclina ha pareggiato il conto. Un pari che ha permesso al Cusn di muovere la propria classifica, anche se la squadra di Ribellino continua ad essere ultima in classifica con 2 punti. Nel Cusn buone le prove dei neo arrivati Satta e Yuri Di Marco. Continua invece il momento no della Nissa Fc che ha perso 1-0 a Raffadali contro l’Angelo Cuffaro. La rete che ha deciso il match è stata segnata su punizione dal limite dopo che la Nissa aveva avuto diverse occasioni per portarsi in vantaggio. I biancoscudati di Ponticello restano comunque a quota 9 in classifica e mercoledì affronteranno l’Armerina nel match di ritorno in Coppa Sicilia (3-2 per l’Armerina all’andata). Prosegue infine nel girone B il momento no anche del Real Suttano che ha perso 2.-0 con il Città di Mistretta. I resuttanesi sono ultimi con 4 punti in classifica.