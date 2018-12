PISTOIA – È stato posto agli arresti domiciliari Rocco Fabrizio Mirisola, l’operaio nisseno trentenne accusato di tentato omicidio per aver ferito gravemente il collega di lavoro Firenzo Boccardi, 40 anni, lunedì mattina all’interno dello stabilimento Hitachi Rail di via Ciliegiole. I due stavano lavorando ad una carrozza ferroviaria, ma sono dipendenti non di Hitachi ma di una azienda dell’indotto, la Campanella di Bottegone.

Dopo il ferimento, Mirisola si è dato alla fuga ed è stato arrestato soltanto venerdì scorso. Il Gip ha convalidato l’arresto, disponendo però la misura dei domiciliari, visto che il ferimento del collega è stato considerato un gesto d’ira improvviso e non premeditato.

Tra l’altro è emerso che la ferita a Boccardi è stata inferta non con un cacciavite o un coltello – come apparso inizialmente – ma con un pezzo di lamiera che Mirisola si è procurato sul momento.