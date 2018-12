PALERMO – Palermo si risveglia a Natale tra i cumuli di rifiuti. La raccolta è andata a rilento nell’ultima settimana soprattutto nelle zone più periferiche come Falsomiele, Bonagia, Brancaccio, Uditore, Sferracavallo, Montegrappa.

Così è stata una notte d’inferno per i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo. Da ieri sera alle 20 le squadre sono uscite almeno una quindicina di volte per spegnere i numerosissimi roghi appiccati ai rifiuti in tutta la città.

La strada dove i vigili del fuoco sono tornati per spegnere in nottata per almeno quattro volte cumuli di spazzatura è via Ammiraglio Rizzo. Incendi anche alle porte del parco della Favorita in via Case Rocca. Cumuli di spazzatura in fiamme anche in piazza Indipendenza e in centro città in via Carlo Alberto dalla Chiesa.

Nel cuore della notte i vigli del fuoco hanno raggiunto le zone più periferiche in via Nina Siciliana alla Zisa e ad Acqua dei corsari in via Galletti. Roghi di spazzatura anche in via del Sagittario. Per poi andare in una parallela di via Ernesto Basile in via Vincenzo Barone. Altri due roghi nelle mattinate sono stati spenti in via Castellana a Borgo Nuovo. (di Silvia Iacono, fonte gds.it)