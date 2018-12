Chi è alla ricerca di una nuova offerta telefonica per il proprio smartphone, a Natale può approfittare delle offerte super vantaggiose di Fastweb! Da tempo l’azienda leader sul mercato della telefonia fissa opera anche in quello mobile, con piani tariffari davvero competitivi. Quale migliore occasione che farsi un regalo per le feste in arrivo?!

Il portafoglio delle offerte per la telefonia mobile di Fastweb è molto interessante. Si possono infatti trovare piani base e piani più complessi che rispondono alle esigenze di chi naviga e telefona senza sosta.

Come scopriamo nella vetrina delle offerte mobile su fastweb.it, i piani garantiscono tutti i vantaggi che da sempre contraddistinguono l’operatore italiano, compresa la possibilità di recedere da un contratto senza vincoli e senza costi nascosti. In più, dopo il recente lancio del nuovo episodio di #nientecomeprima, i vantaggi sono ancora più competitivi grazie alla possibilità di usufruire del servizio WOW Space!

Cominciamo col presentarvi l’offerta Mobile Base, a solo 1,95 euro al mese per i clienti Fastweb Casa e a 2,95 euro per quelli solo Mobile. L’offerta, disponibile con ricarica automatica, comprende 1GB di internet 4G, 100 minuti di chiamate, 100 SMS, Wow Fii illimitato e assicura una copertura della rete del 98% sul territorio nazionale. Con Mobile Base, si può navigare alla massima velocità e qualità di connessione fino a 300 Megabit/s in 95 comuni italiani in 4Gplus e fino a 100 Megabit/s in 4G. I minuti di traffico voce incluso possono inoltre essere utilizzati per chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali, senza dover pagare costi extra.

L’offerta comprende anche LiveFast, il programma gratuito con cui Fastweb premia il cliente ogni mese con esperienze e offerte relative ai propri hobby preferiti, e l’App MyFastweb, che permette di accedere in modo semplice e veloce ai propri consumi e ricaricare la SIM direttamente dallo smartphone.

Non meno vantaggiose sono le altre offerte che Fastweb ha riservato alla telefonia mobile: Mobile Voce & Giga, che a 6,95 euro al mese offre ben 30 GB in 4G e 1000 minuti di telefonate, con Wow Fi illimitato; e Mobile Freedom, la soluzione perfetta per chi naviga e telefona molto: con soli 9,95€ si hanno 30 GB su rete 4G e minuti illimitati.

Ma il mondo delle offerte Fastweb non finisce qui: scoprile tutte sul sito ufficiale fastweb.it!