Intenso week-end agonistico per la Nissa Rugby. In campo seniores maschile e femminile, e under 16 e 18 del Raggruppamento Sicilia Occidentale.

La serie C sarà di scena a Belpasso contro i Fenix: inizio del match alle ore 14.30 di domenica 9 dicembre. In questa terza giornata del Campionato regionale Serie C, Girone 2 Pool A, il quindici del capoluogo nisseno proverà a riprendere la sua marcia, come sottolinea il tecnico Andrea Lo Celso: “Dopo due settimane di sosta ritorniamo in campo e incontriamo in trasferta il Fenix Belpasso. Recuperiamo tanti infortunati e siamo pronti per dare il meglio per conquistare la vittoria ed i 5 punti in classifica”.

Anche le atlete delle Cerbere in trasferta, però al “San Teodoro” di Catania per la Coppa Italia Seven, a partire dalle 9.30, con Ragusa Union e Brigantesse di Librino.

Infine per quanto riguarda il settore giovanile, la R.S.O. è impegnata in due ostici scontri esterni. L’under 18, alle ore 12, al “Goretti” di Catania contro l’Amatori 1963; l’under 16, alle ore 13, sempre nel capoluogo etneo a San Giovanni la Punta contro il San Gregorio.

Il Raggruppamento Sicilia Occidentale, mette insieme i giovani di Nissa Rugby, Palermo Rugby e ASD Rugby Elimi Trapani.