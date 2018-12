IL Natale nei versi poetici di don Sakvatore Callari:

Il sigillo, al libro delle attese,

fu posto ;

a compimento son giunte

le promesse antiche;

e già maturo è il tempo

dei disegni arcani ,

e in cielo esplode l’esultanza:

E’ nato !

Sulla grotta , gli angeli giulivi,

stendono un velo di armonie.

Nella povertà della nuda greppia,

sulle rosee carni del bambino ,

fissa lo sguardo la Madre beata!

e glorioso regna il silenzio vivo.

Un morbido vagito

intonò l’inno della vita nuova

mentre sulla terra il Padre

dispiegava l’arcobaleno

del perdono atteso.

Nella notte incantata di misteri

si intrecciano fili di pace

che come corde di violino

vibrano in sinfonie di amore.

L’umile bambino

viene a ripulire la superbia

e le effimere speranze ingannatrici

di questo mondo

lordato da torbidi fermenti.

Sull’orizzonte ampio dei secoli,

si sprigiona la luce

della nuova umanità.

Alleluia!

L’animo dei giusti si rincuora

aspirando in sogno

alle fragranze eterne

che spiovono dall’alto senza fine .

Salvatore Callari

2018