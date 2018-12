PALERMO – “Nell’anno in cui si festeggiano i 300 anni di fondazione della Congregazione delle suore Collegine della Sacra Famiglia, sono lieto di annunciare che tramite il Patto per il Sud, saranno stanziati 800 mila euro per la Chiesa del Collegio di Maria a Mussoneli”. Così il Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso.

“Colgo l’occasione – conclude il Parlamentare – per ringraziare il Governo Musumeci, per il lavoro sin qui svolto, che mira a tutelare tutti, specialmente i più bisognosi”.