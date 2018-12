MUSSOMELI – Periodo natalizio in questo 2018 e i volontari del servizio civile della Misericordia di Mussomeli, come del resto ogni anno, non hanno fatto mancare la loro collaborazione nelle attività programmate dal sodalizio, appunto per questo periodo, allorquando, con la visita ai degenti in Ospedale e la visita alle persone che vivono in condizioni di disagio, tali soggetti si sono visti particolarmente attenzionati anche dalle Istituzioni. Ed i volontari in giro, con i colori riconducibili alla Misericordia di Mussomeli, come anche, quest’anno, quelli della Fratres, sono apparsi messaggeri di solidarietà, anche fuori dal territorio mussomelese. Infatti, gli anziani della Casa Albergo “San Pio” di Acquaviva Platani, hanno particolarmente gradito la presenza dei “misericordini” che, con la loro animazione, hanno potuto trascorrere un diverso pomeriggio, insieme, con balli e canti. I volontari hanno visitato anche i degenti dell’Ospedale di Mussomeli e gli anziani della casa di Riposo P. Calà e Casa Rosetta. Piccoli gesti, ma densi di significato, che profumano di solidarietà.