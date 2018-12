Indosserà le vesti dell’insegnante il mitico Sak Kaoplonek, leggenda del muay thai, ospite dell’Accademia Dragon Gym di Caltanissetta, da oggi fino a domenica. Il pluricampione mondiale di origini thailandesi, considerato uno dei più forti combattenti asiatici di muay thai di tutti i tempi, conosciuto come “The black spider” per la velocità impressionante delle sue tecniche da combattimento, ha vinto 370 incontri disputati su 400. Insieme al maestro e campione del mondo Calogero Palmeri (amico con il quale collabora), allievo del master Salvatore Abate fondatore della Accademia Dragon Gym nel 1999, Kaoplonek impartirà lezioni e suggerimenti agli agonisti ed agli amatori amatori della scuola da sport da combattimento nissena, per aumentare la loro preparazione in vista dei prossimi impegni agonistici nonché diffondere e far avvicinare gli amatori a una delle arti marziali più antiche del mondo.