Roma – “Con la manovra finanziaria appena votata arriva una boccata d’ossigeno per i Comuni massacrati fino ad oggi, dal Patto di Stabilità interno e dal principio del Pareggio di Bilancio”. Lo dicono i deputati del Movimento Cinque Stelle Azzurra Cancelleri e Dedalo Pignatone.

I pentastellati, membri alla Camera rispettivamente della VI e della XIII Commissione (Finanze e Agricoltura), hanno sottolineato come “con la nostra manovra l’attenzione per i territori ed il sostegno ai sindaci sono assolute priorità. Attiviamo un fondo da 400 milioni di euro per cofinanziare piccole opere nei comuni che serviranno ad incentivare settori vitali come l’edilizia pubblica, la manutenzione e la sicurezza del territorio, la manutenzione della rete viaria, la prevenzione del rischio sismico e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali”.

Ecco in dettaglio. “Introduciamo – spiegano Cancelleri e Pignatone – un contributo di 40mila euro per i comuni fino a 2 mila abitanti, di 50mila euro per quelli fino a 5mila abitanti, di 70mila euro per i comuni fino a 10mila abitanti e di 100mila euro per quelli fino a 20mila abitanti. Con il contributo andiamo a coprire fino al 50% dell’importo delle opere”.

“Questi maggiori investimenti locali si vanno ad aggiungere – concludono – ad 1 miliardo di maggiori fondi derivanti dallo sblocco degli avanzi di amministrazione per i comuni virtuosi”.