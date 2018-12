CALTANISSETTA – Il 22 Dicembre, in Corso Vittorio Emanuele dalle 17.00 alle 20.00, si terrà l’evento nazionale del M5S “#Spazzacorrotti” per informare i cittadini sulla prima vera legge anticorruzione.

“Siamo al Governo e stiamo trasformando in realtà il programma politico su cui si fonda il Movimento 5 Stelle fin dalla sua nascita, portando avanti una delle battaglie più grandi e importanti: la lotta alla corruzione” – dice la deputata Azzurra Cancelleri – “La legge prevede Daspo ai corrotti, poliziotti infiltrati, sanzioni e pene più dure per chi viene condannato per: abuso d’ufficio aggravato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione, peculato, appropriazione indebita e confisca; abbiamo anche introdotto la trasparenza e il controllo dei partiti e dei movimenti politici (e fondazioni collegate), affinché ogni cittadino sappia chi finanzia quale forza politica. Anche questa è da sempre una grande battaglia del MoVimento 5 stelle che, ricordiamo, ha rifiutato anche il finanziamento pubblico a cui avrebbe avuto diritto. E infine finalmente abbiamo riformato la prescrizione: stop dopo la sentenza di primo grado dal 2020”.

Nel 2007, nasce con il Movimento 5 Stelle l’iniziativa “Parlamento pulito”, furono raccolte quasi 350.000 firme per chiedere che i corrotti restassero fuori dal Parlamento. Negli anni, milioni di italiani, si sono uniti in un unico grido: “Onestà”, grido che fu portato dentro le istituzioni grazie ai portavoce eletti nel M5S.

“Il 22 dicembre scenderemo in piazza con il nostro gazebo, esporremo la bandiera del Movimento ed informeremo quanti più cittadini possibile su come cambieranno le cose dopo l’approvazione della proposta di legge” – aggiunge il consigliere comunale del M5S Caltanissetta Giovanni Magrì. “È importante, secondo noi, per ogni cittadino a prescindere dal colore politico, poter dire di aver dato il proprio contributo alla lotta alla corruzione”- conclude il portavoce nisseno pentastellato.