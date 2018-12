LENTINI – Una 20enne di Lentini e’ morta in un incidente stradale avvenuto in via Cirene, nel quartiere Soprafiera, a ridosso dell’ingresso della chiesa Santa Croce, nel cuore dell’abitato. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della Polizia, Valentina Agliolo (nella foto) – il nome della vittima – era alla guida di uno scooter e per cause imprecisate ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica. La ventenne e’ deceduta in pochi istanti mentre e’ in gravi condizioni l’amica che era con lei in sella al ciclomotore ed ora ricoverata all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Valentina Agliolo aveva studiato all’Itc “Alaimo da Lentini” ed era un’aspirante attrice, cantante e ballerina. Sul suo profilo Facebook gli amici la descrivono come una ragazza dolce e solare e non si danno pace per la terribile notizia.