AGRIGENTO – E’ terminato dopo oltre 24 ore di lavoro dei vigili del fuoco, andato avanti per tutta la notte e la giornata di Natale, l’intervento di spegnimento dell’incendio del capannone della Flex Bags, azienda della zona industriale di Agrigento che si occupa di riciclare carta e cartone provenienti dalla raccolta differenziata. Nell’operazione sono state impegnate quattro squadre del comando provinciale dei pompieri e una speciale pala meccanica arrivata da Palermo con due vigili. Nelle prossime ore sono previsti altri sopralluoghi per quantificare i danni che sono enormi anche per l’ambiente. Nel rogo sono stati distrutti costosi macchinari. Sul fronte delle indagini, portate avanti dalla polizia, ancora non ci sono certezze. Nelle prossime ore saranno acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.