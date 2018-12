“La Regione Siciliana non ha più scuse: ora rilanci gli investimenti e riqualifichi finalmente i suoi conti”. Lo dicono i deputati nisseni del Movimento Cinque Stelle Azzurra Cancelleri e Dedalo Pignatone ed il senatore Pietro Lorefice, in una nota congiunta con cui commentano l’accordo tra il Governo nazionale e Regione che prevede nuove misure finanziarie per la Sicilia.

“Con questo accordo a cui abbiamo lavorato silenziosamente – dicono i pentastellati – l’Isola potrà essere rilanciata dal punto di vista economico. È una preziosa opportunità che permetterà di colmare i gap accumulati in decenni di malapolitica nazionale e regionale”.

“Siamo riusciti ad ottenere una ulteriore riduzione di 300 milioni rispetto a quanto già previsto inizialmente per il 2018, del contributo della Regione al risanamento della finanza pubblica, che passerà da 1,6 miliardi a 1 miliardo. Con la firma di questo accordo il Governo riconoscerà alla Regione – proseguono – un trasferimento di 540 milioni di euro da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare nei prossimi sei anni. Entro il 30 settembre 2019 inoltre, il Governo nazionale si impegna a trovare soluzioni per il sostegno ai Liberi Consorzi e alle città siciliane e ad aggiornare ed attuare le norme presenti nello Statuto siciliano in materia di autonomia finanziaria.

Nell’accordo abbiamo inserito un altro impegno: entro il 31 gennaio infatti verranno congiuntamente definite le modalità di attribuzione dell’IVA alla Regione Siciliana – ancora la Cancelleri, Pignatone e Lorefice – e si procederà all’individuazione in via definitiva le modalità di attribuzione del gettito relativo all’imposta di bollo. Oltre a queste misure, il Governo M5S valuterà forme di fiscalità di sviluppo, al fine di favorire il rilancio economico e sociale e ad attrarre investimenti nell’Isola”.

“Le risorse finanziarie risparmiate daranno una boccata di ossigeno alle casse delle ex province che così potranno intervenire per l’erogazione dei servizi alla cittadinanza e la tutela dei dipendenti così come avviene in tutte le altre province d’Italia”, commentano i portavoce del M5S.

“Musumeci ed il suo Governo che possono già utilizzarle, lo facciano subito. Il Governo centrale ha ottenuto anche l’impegno da parte della Regione a garantire un incremento della spesa investimenti, a partire dal 2019 fino al 2025, di almeno il 2% rispetto all’anno precedente”.

“Questo patto siglato onora l’impegno che abbiamo preso con i Siciliani”, confermano i rappresentanti del MoVimento 5 Stelle.