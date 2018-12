“A dispetto di tutti quei detrattori che prefigurano scenari apocalittici allo scopo di delegittimare l’azione del Governo, è evidente che siamo di fronte a un mercato in continuo movimento. Le misure che abbiamo messo in campo nella legge di Bilancio e non solo, vanno proprio in questa direzione. Con il Reddito di cittadinanza garantiremo a chi oggi non ha né un lavoro né uno stipendio, l’opportunità di trovare una nuova occupazione, mentre con Quota 100 permetteremo a chi vuole andare in pensione prima, liberandosi dalla morsa della ‘Fornero’, di poterlo fare dando finalmente spazio a chi per troppo tempo è rimasto in panchina, cioè i giovani. Giovani, preparati e con comprovate competenze digitali, che saranno centrali anche per rinnovare la nostra P. A. grazie allo sblocco del turnover previsto dal Ddl Concretezza”.