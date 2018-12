“Una delle prime uscite di Faraone dopo la sua investitura-farsa alla guida di quello che resta del Pd siciliano è una clamorosa gaffe. Comprendiamo la disperata voglia del neo segretario di testimoniare l’esistenza in vita del suo partito, ma così facendo non farà altro che riuscire nella mirabolante impresa di affossarlo ancora di più”.

Lo dice il deputato M5S all’Ars Giancarlo Cancelleri dopo che Faraone aveva criticato il ritorno di Di Maio e Cancelleri nella Sicilia orientale, cui, a suo avviso, non sarebbe seguito nessun fatto concreto.

“Faraone – afferma Cancelleri – dice che nessun euro è stato accreditato al comune di Biancavilla per la scuola Marconi. Ebbene, avrebbe fatto bene a documentarsi prima di confezionare l’ennesima gaffe della sua poco invidiabile carriera politica. Avrebbe scoperto che esiste un decreto del 10 dicembre scorso firmato dal ministro Bussetti che finanzia non solo il Marconi, ma anche le scuole Sturzo, Verga e Don Bosco, per un totale di 810 mila euro. Se vuole gliene regalo una copia”.

“Ci dica Faraone – continua Cancelleri – quali sono stati i provvedimenti post-terremoto dei governi di cui ha fatto parte il suo partito. Si accorgerà che in quelle occasioni c’è stato veramente il trionfo delle chiacchiere, seguito da pochissimi fatti e, soprattutto, dopo tempi infiniti”.