CAMPOFRANCO. Un nuovo progetto di 2 milioni di euro per il nuovo depuratore. E’ quello che comincia a prendere corpo con l’adeguamento migliorativo del depuratore a Campofranco. Si tratta di un progetto che consisterà in un nuovo impianto con tecnologie innovative e migliorie tali da rendere la struttura all’avanguardia in Sicilia. Come ha reso noto l’amministrazione comunale, l’ente appaltante, Società Acque di Caltanissetta, ha convocato gli 11 Enti (tra i quali il Comune di Campofranco) che avranno a che fare con la definizione dell’opera in una conferenza di servizi per accelerare i tempi della presentazione del progetto. Presente per il comune di Campofranco l’ing. Di Giuseppe incaricato di espressione di parere. Adesso, la presentazione del progetto all’assessorato regionale per accedere ai fondi europei con l’amministrazione di Campofranco che farà la sua parte nel seguire l’iter. Insieme all’assessore alle Politiche Ambientali Lillo Schillaci e all’ing. Salvatore Di Giuseppe, responsabile dell’Area Tecnico- Ambientale del comune, il sindaco Rino Pitanza s’è recato personalmente sul posto dove nascerà il nuovo impianto per capire il tenore degli interventi. Il sindaco ha anche reso noto che, qualche giorno fa, in Comune sono state messe le ultime firme necessarie alla presenza di Sindaco, assessore e consiglieri comunali di maggioranza per presentare il progetto agli organi che lo valuteranno e finanzieranno.