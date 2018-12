CALTANISSETTA – Venerdì 21 dicembre alle 15,30 presso l’aula consiliare di palazzo del Carmine il sindaco di Caltanissetta ha organizzato un incontro con l’assessore regionale per le Infrastrutture, Marco Falcone, per discutere le gravi problematiche della viabilità in relazione ai lavori per il raddoppio della strada statale 640 e della crisi degli imprenditori nisseni fornitori del contraente generale dell’opera nei confronti del quale vantano crediti per ingenti somme.

All’incontro il primo cittadino di Caltanissetta ha invitato i comitati di quartiere, il comitato spontaneo degli imprenditori, i rappresentanti dei sindacati, la deputazione regionale e nazionale del territorio nisseno e le forze politiche del consiglio comunale di Caltanissetta.

“Con i comitati di quartiere, i sindacati e gli imprenditori che soffrono una grave crisi finanziaria, abbiamo avviato da mesi un lavoro di analisi e di pressione per porre con forza la problematica sul tavolo dell’Anas e del Governo nazionale. E’ a tutti chiaro che il blocco dei cantieri sulla Ss640 così come la crisi finanziaria della società che sta eseguendo i lavori, rappresentano questioni che possono essere risolte soltanto a livello centrale. Al Governo regionale, anch’esso impegnato in queste settimane ad aprire canali d’interlocuzione con il Governo nazionale, rappresenteremo la situazione che si è creata a Caltanissetta e le funeste conseguenze di un disimpegno dall’opera”.