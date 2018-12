CALTANISSETTA – La società incaricata dal Comune per la collocazione delle luminarie sta integrando i filari di luci presenti per rendere più omogeneo l’effetto luminoso in città. E’ in fase di allestimento l’albero di natale in corso Umberto e sta per essere collocata l’illuminazione in corso Vittorio Emanuele. “Va ricordato a chi ha espresso critiche sulle luci di natale, che il Comune di Caltanissetta è chiamato ad operare come il buon padre di famiglia, orientando al meglio le risorse economiche alla luce dei tagli ai trasferimenti che i consiglieri comunali della quinta commissione conoscono – afferma il sindaco, Giovanni Ruvolo -. In particolare il Comune ha impegnato 25 mila euro per le luci di Natale che quest’anno sono state collocate in diverse zone della città, negli alberi prospicienti la strada e nelle rotonde. Per tutti gli eventi natalizi, comprese le luminarie, sono stati impiegati 65 mila euro. Ovviamente non possiamo permetterci le spese sostenute da alcuni ricchi comuni del nord. Ciò non impedisce di organizzare un bel Natale soprattutto grazie all’impegno di tanti commercianti, associazioni e comitati di quartiere che si sono mossi in prima persona per realizzare gli addobbi natalizi e organizzare numerose iniziative in un rapporto di vera collaborazione con l’amministrazione comunale”.