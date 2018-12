CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Il licenziamento di una lavoratrice da parte di Caltaqua, senza alcuna motivazione credibile e con procedure del tutto illegittime, in aperta violazione di norme contrattuali ed accordi sindacali, rappresenta l’ennesima iniziativa assunta dell’azienda, in aperta contraddizione con il positivo andamento economico ed i profitti ottenuti da Caltaqua negli ultimi anni.

In un clima reso incerto e poco sereno da tali iniziative aziendali si rincorrono incontrollate le voci su ulteriori licenziamenti e sulla volontà di procedere alla riorganizzazione unilaterale di settori aziendali, non concordata con le OO.SS. E’ quindi necessario che l’ATO Idrico e le Amministrazioni Comunali che ne fanno parte, intervengano tempestivamente a chiedere un incontro con l’Amministratore Delegato ed i vertici della Società, per chiedere garanzie sulle prospettive di sviluppo dell’azienda e sul rispetto dei diritti dei lavoratori.

L’incontro risulta anche assolutamente necessario per avere finalmente un confronto serio e risolutivo sulle politiche tariffarie della Società e sulla qualità ed efficacia della gestione del servizio da parte dell’Azienda.

In tale direzione chiedo al Sindaco di Caltanissetta di intervenire, insieme agli altri Sindaci, nei confronti del gestore del Servizio e della rete idrica, affinché sia ritirato il licenziamento, disposto in modo illegittimo ed immotivato, e sia aperto un confronto serio sulle prospettive aziendali, che faccia piena luce sulla situazione della società e del Servizio.

La Segretaria del Circolo PD “Centro Storico – Federica Giorgio