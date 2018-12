CALTANISSETTA – E’ stato presentati alla città, nella mattina di domenica 16 dicembre, il movimento politico “Obiettivo Comune”, fondato dall’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Tumminelli. Attorno a lui, amici e professionisti, che condividono questa visione della città. Tumminelli ha innanzitutto spiegato i perchè del logo: “I colori del logo rappresentano quelli della città di Caltanissetta, il rosso e il giallo, che sono anche i colori della nostra regione.

Una immagine stilizzata indica il prospetto principale di Palazzo del Carmine, sede dell’ente comunale. L’altra immagine, indica la lancia del tritone, simbolo della fontana di Piazza Garibaldi, quale uno dei simboli identitari della nostra città. Inoltre la lettera “E” della parola “Comune”, stilizzata, indica una triplice freccia a significare la direzione e quindi l’obiettivo che ci prefiggiamo di perseguire.

La dizione “Obiettivo Comune” sta a significare l’ambito partecipativo del nostro movimento, nonché il raggiungimento del nostro programma di rilancio attraverso l’interazione con l’intera cittadinanza”.

Poi è entrato nel dettaglio politico della proposta: “Il nostro è un progetto politico che per essere espletato necessita di 10 anni di tempo. Il mio gruppo punta a creare aggregazione per sviluppare un programma condiviso con i cittadini che parta dai loro bisogni e per questo abbiamo aperto un blog dove tutti possono intervenire. Noi vogliamo aggregare quanto più possibile altri movimenti politici, partiti, movimenti civici. Fondamentale interagire con i con i cittadini, con i comitati di quartiere, gli ordini professionali, le piccole e medie imprese per scrivere poi il programma elettorale che intendiamo sottoporre agli altri movimenti che per l’appunto compongono l’attuale maggioranza. Questo movimento non è assolutamente in contrasto con l’attuale giunta ma non saremo sicuramente in subordine rispetto ai movimenti che in questo momento compongono l’alleanza per la città”.