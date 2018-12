CALTANISSETTA – E’ stata inaugurata sabato 15 dicembre, la sede del Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, nel quartiere di Santa Lucia prospiciente corso Umberto, ma con ingresso dalla parallela via Magenta 18.

Numerosi gli intervenuti, anche in rappresentanza di altri partiti e movimenti politici, oltre che di simpatizzanti ed iscritti.

Dopo l’introduzione del portavoce cittadino, Antonio Alberto Stella, ha preso la parola il presidente cittadino, Fabrizio Macaluso, il portavoce provinciale Fabiano Lomonaco ed ha concluso il deputato del collegio nisseno alla Camera, on. Carolina Varchi.

E’ stato rimarcato che la sede, in un momento di digitalizzazione, rappresenta un punto di riferimento coraggioso per raccogliere le istanze dei cittadini, poterle discutere, analizzare e tentare di trovare delle soluzioni. Caroliva Varchi, che prima di tagliare il nastro della sede ha visitato un oleifico di Caltanissetta, ha ripetuto che la presenza di Fratelli d’Italia nel territorio è sempre maggiore e che l’impegno prosegue ed aumenterà sempre di più, soprattutto perchè il partito resta vicino alla gente comune che non ha trovato riscontro da parte della locale amministrazione comunale alle proprie istanze.

Inoltre l’on. Varchi ha rimarcato, come detto anche in altre occasioni, che il partito si avvicina ai prossimi appuntamenti elettorali con la propria dignità e senza che alcuno si “faccia tirare per la giacca”, così come da sempre avviene per partito di Giorgia Meloni. Ogni valutazione avviene in autonomia ed in sinergia tra le espressioni locali, regionali e nazionali del partito dei Patrioti.

Erano presenti anche gli altri dirigenti cittadini di Fratelli d’Italia, Vincenzo Lo Muto, Antonella Tumminelli, Erminia Dicarlo, Michele Villa, Italo Attardo, Fabio Amorelli.