“Anas in Sicilia non funziona come nel resto d’Italia mentre le Ferrovie ci fanno vedere progetti di miliardi senza realizzare nulla. Questa Anas e queste Ferrovie sono incompatibili con le situazioni di emergenza che dobbiamo affrontare noi in Sicilia. Con loro non ci puo’ essere alcun dialogo”. A puntare l’indice contro le due societa’ il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci nel corso dell’incontro sulla viabilita’ del Vallone, l’area nord della provincia di Caltanissetta , tenutosi oggi nell’aula consiliare dell’ex Provincia di Caltanissetta . Musumeci, nell’annunciare investimenti per circa 68 milioni di euro per le strade nissene, ha anche mosso delle accuse a chi lo ha preceduto. “Abbiamo trovato una Regione in macerie, in rovina, dove governava l’anarchia. La prima cosa che abbiamo fatto e’ stata quella di riportare l’ordine. Purtroppo al di fuori non sembrano emergere i risultati che abbiamo ottenuto. D’altronde la gente vuole i fuochi d’artificio, vuole i sindaci che fanno teatro, vuole essere presa in giro. Noi siamo stati eletti per togliere la ruggine, poi metteremo la vernice”.