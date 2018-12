Non sono mancati i momenti di tensione questa sera alla seduta del Consiglio Comunale. La scintilla scatenante, secondo alcuni rumors, la scelta di Giovanni Magrì di lasciare la seduta e determinare la mancanza del numero legale. Bruzzaniti avrebbe vigorosamente ripreso verbalmente il collega che avrebbe reagito con un “sei un cretino”. A quel punto la situazione sarebbe degenerata . In molti sono intervenuti per dirimere il presunto accenno di rissa.