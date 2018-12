MUSSOMELI – Per una iniziativa benefica sono stati sufficienti tre mesi per la sua realizzazione. A scendere in campo la benemerita Associazione “Don Diego Di Vincenzo”, di cui è presidente Vincenzo Sorce. Tre laboratori messi in azione , ciascuno con un compito specifico; il coro di voci bianche, il progetto teatro, ed il laboratorio di cucito in cui si sono realizzate le bambole di pezza. Due gli eventi organizzati: “Una bambola per un sorriso”, realizzate grazie alla disponibilità di mamme, papà, volontari e bambini che nei giorni 7 e 8 dicembre hanno proposto in cambio di un piccolo contributo da destinare alla Comunità di Hogar, in cui alloggiano bambini disabili, sita a Betlemme, proprio vicino alla grotta dove è nato Gesù. E proprio, grazie al Progetto Natale 2018 sarà possibile donare alla casa alloggio Hogar, sita a Betlemme la somma di € 2.000,00. Con il laboratorio del Teatro e del coro, l’associazione “Don Diego Di Vincenzo” ha, anche, realizzato il recital attraverso il quale hanno voluto far riflettere, i bambini e i ragazzi sul senso del Natale. Col progetto di solidarietà “Natale 2018” hanno voluto vivere e far vivere un Natale Speciale: un Natale dove è stata data la possibilità di “Fare ognuno la propria parte”. Natale come periodo di donazione del proprio tempo, disponibilità al servizio e all’ accoglienza verso chi è più debole, povero e piccolo. Un chiaro messaggio è scaturito dal progetto posto in essere dall’Associazione “Don Diego Di Vincenzo”: “Non si può essere felici da soli” …. L’egoismo , il volere tutto per sé , mentre gli altri soffrono, indurisce il cuore e lo chiude alla vita. Donare è un atto di amore che fa bene a chi riceve, ma soprattutto a chi dona”. Elenco ragazzi laboratorio teatro dell’Associazione Don Diego Di Vincenzo: Francesca Camerota, Sara Camerota, Sara Spoto, Elisa Del Prete, Martina Del Prete, Amico Luigi, Amico Antonio, Amico Rosalia, Mancuso M. Sofia, Mancuso Elisabetta, Messina M. Chiara, Alessi Daria. Questo, invece, l’elenco del laboratorio cucito dell’Associazione Don Diego Di Vincenzo : Anna Mingoia, Anna Di Salvo, Antonietta Di Salvo, Cristina Maiorana, Giuseppina Castello, Giuseppina Sorce, Lia Genco, Maria Catena Mistretta, Maria Greco, Maria Vincenza Noto, Misuraca Angelina, Rita Pardi, Rita Vullo, Maria Diliberto, Carmelina Vullo, Angela Capodici, Maria Carmela Sorce, Cettina Lipani, Antonietta Zambito, Rossana Sorce, Pina Pintavalle, Pina Vullo, Gaetano Giardina e Famiglia, Salvina Lanzalaco, Giuseppina Mistretta, Gera Luvaro, Giorgia Sorce, Tiziana Valenza, Stefania Diliberto, Enza Sorce, Ilaria Valenza. Infine, l’elenco dei bambini “Voci Bianche” dell’Associazione Don Diego Di Vincenzo: Alessia Sorce, Francesca Maida, Giulia Licandri, Alessandro Genco, Eleonora Pardi, Sofia Tulumello, Sofia Sorce e Serena Giardina.