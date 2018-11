PALERMO – “Come si può non far proprio l’appello di S. E. il vescovo di Caltanissetta, mons. Russotto e del clero tutto. Io che sento di appartenere a quella classe dirigente della politica del fare, sono testimone dell’impegno che il Governo regionale e l’assessore Falcone stanno mettendo nel dare concretezza al rilancio degli investimenti infrastrutturali. Proprio lunedì ad esempio inizieranno i lavori per il ripristino della Mussomeli – Serradifalco. Ma ciò a cui puntiamo sono grandi e concreti progetti per dare dignitosa viabilità a tutta la Provincia”. Così il Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso, a seguito alla solidarietà del clero locale in merito al ripristino delle strade che assicurano i collegamenti tra Mussomeli e gli altri comuni limitrofi.

“Ovviamente – continua Mancuso – sono vicino al comitato organizzatore che invito attraverso una sua rappresentanza ad incontrare l’Assessore alle infrastrutture a cui sottoporre i disagi”.

“Ai sindaci che mi auguro aderiscano tutti in quanto primi cittadini – conclude il Parlamentare – assicuro impegno e ascolto, ci vuole la protesta, ma come loro sanno bene ci vuole anche il coinvolgimento di tutti, deputazione compresa”.