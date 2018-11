PALERMO – “Invece di fare la tanto annunciata riforma degli Iacp il presidente Musumeci nomina i componenti del Cda, scelti in base a logiche di partito e di appartenenza per tenere in piedi quelli che lui stesso considera ‘carrozzoni da riformare’”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all’Ars.

“Insomma – aggiunge – il governo regionale non è in grado di mettere insieme una maggioranza per approvare una leggina per ‘adottare le aiuole’, non riesce a presentare neppure i disegni di legge più urgenti, non sa dare risposte alle emergenze della Sicilia, eppure è velocissimo quando si tratta di nomine e spartizioni di posti di controllo degli enti pubblici”.