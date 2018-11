Prosegue l’ opera di organizzazione e radicamento sul territorio siciliano dell’ Udc, partito di Centro e di ispirazione cristiana. Il coordinatore politico regionale e Responsabile nazionale per gli Enti Locali On. Decio Terrana, ha nominato di concerto con il Segretario nazionale On. Lorenzo Cesa i commissari provinciali di tre province: Enna, Caltanissetta e Ragusa.

A Enna è stato nominato il dott. Andrea Maggio di Nicosia, a Caltanissetta il dott. Scichilone Silvio di Butera e a Ragusa il dott. Lavima Giuseppe di Modica. “I commissari avranno il compito di organizzare il partito sui rispettivi territori – ha detto l’ On Decio Terrana – metteranno al servizio la loro esperienza politica e le doti professionali che li contraddistinguono per serietà, generosità e impegno, l’ Udc cresce in ogni provincia grazie all’ adesione di sindaci e amministratori ma soprattutto grazie all’ impegno di quanti si riconoscono nei valori della Dottrina sociale della Chiesa e dei principi di solidarietà, la politica oggi ha la necessità di ritrovarsi attorno ad alcuni valori e l’ Udc rappresenta un partito moderato senza estremismi che ha a cuore la difesa della famiglia, della solidarietà e dei temi del lavoro, auguro ai nuovi commissari di far crescere il partito nella massima condivisione delle scelte e coinvolgendo tutti coloro che credono nei nostri principi, un buon lavoro al servizio dei territori e della Sicilia”.