SERRADIFALCO. Un grandissimo successo quello ottenuto da Peppe Sferrazza a Bologna in occasione della presentazione del libro “The Bass To Rock Book”, prima enciclopedia del basso elettrico. Uno degli otto bassisti italiani che l’ha composto è stato proprio Peppe Sferrazza (nella foto il terzo da sinistra). Il bassista serradifalchese, assieme agli altri autori, ha presentato il libro in occasione del “Bass Day 2018” a Bologna. Un evento interamente dedicato al basso elettrico e che, anche quest’anno, ha visto la presenza di bassisti provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo. Un’esperienza davvero unica nel suo genere nel corso della quale, quanti coltivano la passione per il basso elettrico hanno avuto modo di confrontarsi con le innovazioni e con le nuove frontiere che questo strumento propone. Presenti, tra gli altri, il bassista americano Tony Franklin, ma anche Roberto Drovandi, storico bassista del gruppo musicale degli “Stadio”. Per il bassista serradifalchese, dunque, una soddisfazione editoriale, l’ennesima, ancora una volta non di poco conto, considerato che, già nel 2017 aveva pubblicato l’opera “Groove Bass Workshop” edita da Carisch- Feltrinelli, mentre è del 2015 un’altra sua opera, “Groove Bass”, sempre edita dalla stessa casa editrice, che è stata anche tradotta in lingua inglese.